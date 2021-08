Rifugiati afghani: in arrivo altre 113 persone. In totale la Toscana ne ospiterà 219

FIRENZE – Sconcerto, emozione, sorrisi. Questa mattina a Montecatini sono arrivati i primi 106 rifugiati; entro la giornata è atteso un nuovo scaglione con altre 113 persone.

La Toscana ne ospiterà per ora 219 in tutto. Il presidente Eugenio Giani era presente all’arrivo dei primi 51 rifugiati: “Ci sono molte donne e molti bambini, accolti dalle nostre associazioni. E’ un’emozione forte, la Toscana si distingue per la sua accoglienza e la sua efficienza” ha detto il presidente.

Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della Protezione civile insieme alle prefetture e alla Asl Toscana Centro e nella massima collaborazione con forze dell’ordine, esercito, polizia e carabinieri, condividendo tutte le fasi con Comune e prefettura. La Toscana ha assicurato il soccorso al sistema di difesa e protezione civile per reperire per recuperare posti per le quarantene”.