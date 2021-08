Dilettando: ecco l’ultima tappa con un appuntamento doppio e tanti ospiti

MANCIANO – Giovedì 26 agosto “Dilettando con Avis” si sdoppia. Infatti sarà possibile assistere allo spettacolo live a Manciano, l’ultima tappa della edizione 2021, nel parco pubblico Giuseppe Mazzini oppure gustarsi la puntata di Pitigliano in tv, programmata per le 21,10 sulla emittente regionale Toscana Tv.

La serata mancianese, prenderà il via alle ore 21,15 quando, sul palco allestito dalla amministrazione comunale, che ha voluto fortemente questo evento, saliranno le dieci esibizioni che si contenderanno i premi e l’ingresso alla semifinale di Albinia e alla finalissima di Grosseto organizzata al teatro Moderno, contrariamente a quanto previsto.

“E’ la seconda volta che Dilettando arriva a Manciano – è il commento del sindaco Mirco Morini e dell’assessore Valeria Bruni -. Mentre in precedenza, almeno un decina di anni fa, l’organizzazione fu di Avis, in questo caso abbiamo deciso di sostenerla come amministrazione, appoggiandoci sempre alla associazione, tenuto conto che l’evento promuove non solo lo spettacolo dilettantistico ma offre altresì l’opportunità di parlare della importante pratica della donazione di sangue e di plasma e delle attività avisine.”

Soddisfatto per questa possibilità si dice il presidente di Avis Manciano, Massimo Maruccia. “Ringrazio l’amministrazione per l’attenzione che usa sempre nei nostri confronti – apre Maruccia – . Il momento non è certamente facile e la forbice tra le donazioni compiute e le sacche trasfuse o trasformate si sta ampliando. Ragione per cui eventi come Dilettando, non solo permettono di tenere alta l’attenzione sul problema, ma svolgono un importante ruolo di promozione della donazione di sangue e plasma. Oltre alla amministrazione con il sindaco e l’assessore Bruni, voglio rivolgere un apprezzamento al lavoro di tutto il consiglio, ed in particolare a quello della vicepresidente Veronica Mosci.”

Per l’ultima tappa del tour 2021, prima della fase finale, insieme a Carlo Sestini, saranno presenti il fido Paco Perillo, Francesca Giorgi e per ospite il ginnasta Riccardo Fuligni, già vincitore di una passata edizione e oggi maestro delle discipline di flag pole e calisthenics.

Per chi fosse impossibilitato a seguire la serata live a Manciano, niente paura, perché alle ore 21,10 basta premere il telecomando sul canale 18 di Toscana Tv e gustarsi la puntata di Pitigliano che ha visto vincere il ginnasta Manuel Fazzi le cui evoluzioni hanno incantato la giuria. Secondo posto, e dunque accesso alla finale anche per loro, per i Breakdown Legacy, mentre al terzo posto si registra con lo stesso numero di voti i duo Tufology Crew e il pianista Lorenzo Pepi, che insieme al premio Simpatia, il poeta Gianluca Mabrini in arte Lucas, parteciperanno alla semifinale di Albinia del 30 di agosto. Ricordiamo che la puntata di Pitigliano sarà trasmessa anche sabato 28 su Siena Tv alle ore 21,15 e in replica domenica 29 alle ore 14,30.

Per le esibizioni di Pitigliano che non hanno ricevuto premi esiste la possibilità del ripescaggio con il contest de Il Giunco.

Eccole nel dettaglio: Rachel Granci cantante, Ginevra Guerrini disco dance , Milena Schiano cantante, Gianni Loffredo attore e Niccolò Rovai musicista sax.