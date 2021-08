Coronavirus: in Italia oggi 7.548 nuovi positivi. 59 i morti

GROSSETO – Sono 7.548 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano 6.076). 59 le persone morte (ieri erano 60): in totale sono morte 128.914 persone. 7.081 le persone guarite rispetto a ieri. Attualmente i positivi in Italia sono 135.724. I tamponi totali sono stati 244.420, quindi il tasso di positività è del 3,1%, mentre ieri era 2,3%.

Diminuiscono leggermente i posti letto occupati nei reparti covid, come anche in terapia intensiva. Attualmente i malati gravi sono 499, 34 le persone trasferite in rianimazione.

Le dosi di vaccino somministrate sono quasi 76 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono circa 36,6 milioni (ossia il 67,9% della popolazione over 12).