Coronavirus: 31 nuovi positivi a Grosseto. 20 ricoverati e tre in terapia intensiva

GROSSETO - Sono 31 i nuovi positivi al Coronavirus secondo il report della Asl Toscana sud est. Il dato fotografa la situazione alle 14 di oggi. 497 i tamponi effettuati. Mentre in tutta la Asl sud est (Arezzo 64, Siena 25, Grosseto 31) i nuovi positivi sono 120. Al momento in maremma i positivi in carico sono 552, 16 le persone guarite e fortunatamente nessun decesso.

La categoria con più positivi è quella tra i 19 e i 49 anni e sono così distribuiti: uno ad Arcidosso, cinque a Castiglione della Pescaia, tre a Follonica, uno a Gavorrano, undici a Grosseto, due a Monte Argentario, tre a Orbetello, uno a Roccastrada e quattro a Sorano. 20 le persone ricoverate al Misericordia e tre in terapia intensiva, mentre 498 si trovano al proprio domicilio.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 120 Provincia di Arezzo 64 Provincia di Siena 25 Provincia di Grosseto 31 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 16 15 19 8 6 - Grosseto 6 8 7 6 3 1 Siena 2 11 6 3 2 1 Totale USL 24 34 32 17 11 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 17 ago Mercoledì 18 ago Giovedì 19 ago Venerdì 20 ago Sabato 21 ago. Domenica 22 ago Lunedì 23 ago Martedì 24 ago Mercoledì 25 ago Arezzo 42 53 42 60 58 43 30 28 64 Siena 23 25 36 36 36 35 21 20 25 Grosseto 18 33 31 40 31 34 18 26 31 Totale Asl Tse 83 111 109 136 125 112 69 74 120

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Castiglione Della Pescaia 5 Follonica 3 Gavorrano 1 Grosseto 11 Monte Argentario 2 Orbetello 3 Roccastrada 1 Sorano 4

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 11 TI San Donato Arezzo 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 20 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 615 Provincia di Siena 630 Provincia di Grosseto 497

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 720 Provincia di Siena 538 Provincia di Grosseto 552

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 652 Provincia di Siena 504 Provincia di Grosseto 498

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 554 Provincia di Siena 407 Provincia di Grosseto 442

Guariti Provincia di Arezzo 23 Provincia di Siena 15 Provincia di Grosseto 16