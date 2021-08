Ancora sequestri sulla spiaggia: oltre 300 pezzi. Anche giacchetti invernali

FOLLONICA – Giacchetti invernali Colmar, KWay, Stone Island. e poi costumi da bagno Givenchy, e scarpe Adidas. La polizia municipale ha sequestrato ieri altri 90 pezzi contraffatti nella zona dello stabilimento balneare Ultima spiaggia di Follonica.

Oltre a questi, in zona di Levante, sono stato sequestrati 240 pezzi tra palloni, racchette, ombrelloni, calze, mollette, biglie. In questo secondo caso si tratta però di un sequestro amministrativo e non penale visto che il materiale non era contraffatto.