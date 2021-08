amministrative2021, Mattarelli si ritira ma appoggia un altro candidato. Ecco chi è

ORBETELLO – Nella cittadina lagunare si rimescolano ancora le carte nella corsa per diventare sindaco: è di oggi l’annuncio del ritiro della lista civica che appoggiava la candidatura di Luciano Mattarelli, il quale però non rinuncia a essere comunque uno dei protagonisti di questa tornata elettorale.

«Sono molteplici i motivi che ci hanno portato alla decisione di non presentare la nostra lista – esordisce Mattarelli – la presentazione di una quarta lista va contro ogni principio del maggioritario secco e sarebbe bastato un 30% per vincere, una percentuale non certo rappresentativa di cittadini. Oltre alla proliferazione eccessiva di liste, poi, ci siamo scontrati con una normativa proibitiva che favorisce chi ha una solida struttura partitica alle spalle e invece noi siamo cittadini autonomi che volevano creare una lista completamente civica».

Mattarelli, però, non si limiterà a essere un osservatore della politica cittadina, ma continuerà a farne attivamente parte con il suo Raggrupamento Politico Autonomo, R.P.A. Il suo gruppo, infatti, si è confrontato con uno degli altri candidati a sindaco e l’incontro sembra aver dato i frutti sperati, almeno dal punto di vista degli intenti programmatici.

«Abbiamo incontrato Mario Chiavetta – dice Mattarelli – il quale ci ha assicurato che, qualora dovesse essere eletto, porterà avanti alcuni interventi che per noi sono fondamentali: la creazione di una casa di riposo a costi sociali, incentivi alla creazione di cooperative che diano lavoro ai giovani del territorio, una risistemazione complessiva della sicurezza a livello comunale. Un capitolo a parte lo merita la sanità: ci auguriamo che Chiavetta, una volta sindaco, vorrà collaborare attivamente con il nostro Roberto Carini‘ che ha fatto tanto per l’ospedale di Orbetello e non si è mai fatto propaganda».

Una decisione che lo stesso Mattarelli definisce un «Atto di Fede, perché – aggiunge – non abbiamo mercanteggiato o chiesto poltrone. Abbiamo scelto di sostenere la lista di Mario Chiavetta perché è quella che ci convince di più sul piano programmatico e, qualora fosse eletto, gli chiederemo conto degli impegni che ha preso con noi: non presentiamo la lista, ma R.P.A. sezione Orbetello e Costa d’Argento resta, pronta a lodare le cose ben fatte e a criticare i mancati interventi o quelli fatti male»