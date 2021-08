Settembre di scuola calcio per i baby biancorossi con Radice nuovo responsabile tecnico

ROSELLE – Comincerà lunedì 13 settembre l’attività della scuola calcio biancorossa che sarà preceduta, sabato 11, da una festa di apertura organizzata al centro sportivo di Roselle. Tra le novità anche l’ufficializzazione del nuovo responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso, Ruggero Radice.

“Vogliamo dare il nostro grande in bocca al lupo al nuovo responsabile tecnico dell’intero settore giovanile – spiegano Mario e Simone Ceri, presidente e vicepresidente del sodalizio biancorosso – per il lavoro che lo attende. Abbiamo scelto Ruggero Radice perché è una persona di grande competenza e valori morali e siamo sicuri che farà un grande lavoro utile alla crescita dell’intero settore. I ragazzi che anche quest’anno si iscriveranno dovranno rispettare una serie di norme comportamentali, dentro e fuori dal campo, che sono molto importanti per la crescita del ragazzo prima ancora che del giocatore”.

Alla scuola calcio si possono iscrivere bambini e bambine che abbiano compiuto i 5 anni: ovvero i nati dal 2010 al 2016. Le iscrizioni apriranno questo pomeriggio, alle ore 16, con diritto di prelazione a chi era già iscritto lo scorso anno (e che risulta in pari con il pagamento delle quote: chi intendesse esercitare il proprio diritto di prelazione, non essendo però in regola, dovrà allegare alla domanda di iscrizione copia del bonifico a saldo della vecchia stagione) e ci sarà tempo fino al 31 agosto, compreso, per esercitare il diritto di prelazione; a partire dal 1 settembre le iscrizioni per la scuola calcio, a numero chiuso, saranno aperte a tutti, fino al completamento degli organici. Giorni e orari degli allenamenti saranno comunicati nella settimana che precede l’inizio delle attività.

Qua sotto potete scaricare i moduli (che trovate anche al Macron store di Grosseto, in via Santerno) i patti formativi e le regole comportamentali da visionare e sottoscrivere per accedere alla scuola calcio. La documentazione dovrà essere compilata, firmata e inviata tramite mail all’indirizzo scuolacalcio@usgrosseto1912.com oppure consegnata a mano nella segreteria del centro sportivo di Roselle, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 18. Il costo è di 320 euro e il kit, non compreso nella cifra di iscrizione, dovrà essere pagato separatamente al Macron store. Per i vecchi iscritti, le uniche cose da dover acquistare saranno la polo e il giacchetto della tuta di rappresentanza. Invariato tutto il resto del materiale.