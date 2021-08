Referendum eutanasia: a Follonica raccolte 355 firme. Ecco i prossimi appuntamenti

FOLLONICA – Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista continuano la raccolta di firme per indire un referendum nazionale per stabilire la depenalizzazione dell’eutanasia.

Nei giorni scorsi sono state inviate al comitato nazionale di Roma 355 firme vidimate e autenticate dal consigliere comunale Enrico Calossi. Di queste 196 sono di Follonichesi, 39 della provincia di Grosseto e 120 del resto di Italia.

«Sicuramente – spiega Calossi – in questi due mesi altre firme sono state raccolte in città dai radicali e dai giovani democratici, mentre ricordiamo che è possibile firmare anche direttamente nel palazzo comunale presso l’ufficio Urp. Anche se l’obiettivo delle 500.000 firme a livello nazionale è stato raggiunto, vogliamo comunque proseguire la nostra campagna per aumentare la sensibilizzazione della cittadinanza verso questo tema che riguarda i nostri diritti, le nostre libertà e la nostra dignità. Nei prossimi giorni si potrà firmare alla festa di Rifondazione Comunista, presso il centro sagre della Pinetina di Riotorto, tutte le sere fino a domenica 29 agosto».