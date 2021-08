Gianluigi Perruzza: «Il Comune dia disponibilità per accogliere profughi afghani»

GROSSETO – “Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna si faccia fin da subito carico di dare la disponibilità del Comune di Grosseto all’accoglienza di una quota di profughi afghani”.

Così il capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale, Gianluigi Perruzza.

“La destra sostiene che debba essere accolto solo chi ha veramente bisogno. Su quel veramente sono ampie le discussioni che potremmo fare, trattandosi di un valore soggettivo. Ma questa volta, davanti a migliaia di disperati in fuga, direi che non possono esserci dubbi, chiacchiere e spazi per la propaganda politica”.

Perruzza tira dritto: “Se poi ai vostri occhi accogliere disperati in cerca della salvezza è da persone di sinistra allora sì, siamo di sinistra. Secondo noi, più semplicemente, occorre avere buonsenso e un cuore. Grosseto – insiste – è una città solidale, una comunità in cui c’è ancora, per fortuna, attenzione verso chi sta peggio. Viviamo una dimensione ridotta e questo è uno dei vantaggi del non essere una metropoli: qui tutti si conoscono l’un con l’altro. E nessuno negherebbe un aiuto a un’altra persona in così grave difficoltà. Che questa persona sia a migliaia di chilometri di distanza poco importa. Io non voglio starmene immobile mentre delle mamma lasciano i bambini al di là del perimetro dell’aeroporto a Kabul per cercare di dare loro una speranza di vivere liberi e in pace. Io non mi piego all’orrore di donne, uomini e bambini che corrono aggrappandosi disperatamente a un aeroplano in movimento, terrorizzati per quel che altrimenti li attenderebbe in patria. No, non mi giro dall’altra parte. Non girerò lo sguardo. Non lo farò mai. E – conclude il capogruppo M5s – invito il sindaco e tutti i grossetani perbene a unirsi a questo pensiero”.