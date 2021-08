Emanuele Perugini contro M5S: «I consiglieri locali hanno fallito»

GROSSETO – “Quando hai bisogno di dire ai tuoi elettori chi sono i tuoi rappresentanti hai già perso”.

Così commenta Emanuele Perugini, candidato sindaco per il Polo Civico per Grosseto e per Insieme per Grosseto, le parole rilasciate da Irene Galletti, presidente del gruppo consiliare regionale del Movimento Cinque Stelle nella sua visita a Grosseto.

“Le parole di Irene Galletti sottolineano il fallimento locale dell’amministrazione ma anche e sopratutto, dei rappresentanti locali del Movimento che hanno da tempo perso seguito e contatto con i cittadini – continua Perugini – . Fortunatamente i cittadini hanno avuto ben cinque anni per misurarli e le tue parole non scalfiranno il loro giudizio”.

Secondo Irene Galletti, il Movimento Cinque Stelle rappresenta l’ala responsabile della politica ma secondo Perugini non è così.

“La sua dichiarazione mi ricorda molto quelle che ci rivolsero oltre quindici anni fa i partiti che invitavano a non votarci, ma sappiamo bene come è finita – conclude Perugini – oramai quel progetto è tramontato, quello che rimane è un simbolo svuotato dei suoi valori e scomparirà per interessi di pochi. Portare avanti i valori e le idee del movimento non è questione di simbolo ma di esempio, cuore e coraggio”.