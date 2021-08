unacanzonealgiorno – Auguri a Mannarino: ecco il suo Bar della rabbia

GROSSETO – Auguri ad Alessandro Mannarino che oggi compie 42 anni. Lo festeggiamo con uno dei suoi successi Il bar della rabbia, tratto dall’omonimo album pubblicato il 20 marzo 2009.

Il bar della rabbia che dà il titolo alla canzone e all’album d’esordio di Mannarino è “il bar che vedevo di fronte a casa, con gente che beveva e giocava a carte. Mi è venuto spontaneo ambientare lì i miei racconti in musica”, spiega il cantautore.

Con questo primo progetto discografico vince il prestigioso Premio Giorgio Gaber a Viareggio e il suo disco è finalista della Targa Tenco 2009 nella categoria “Album emergenti – Opera prima”.

Il 13 novembre, nell’ambito del Premio Tenco, si esibisce sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Pur trattandosi dell’album d’esordio Bar della rabbia ottiene un ottimo successo di critica e di pubblico fino alla certificazione “platino” da parte della FIMI e la sua popolarità cresce anche grazie alle numerose performance live nella trasmissione televisiva Parla con me di Serena Dandini.

Lo stesso anno fa il suo esordio sul palco del concerto del Primo Maggio ed è protagonista del suo primo videoclip Tevere Grand Hotel girato al Casilino 900, il campo rom più grande d’Europa chiuso nel febbraio 2010.

Il brano Me so ‘mbriacato, ancora oggi tra le canzoni più amate del suo repertorio, riscuote subito ampissimi consensi fino alla proclamazione da parte della FIMI del doppio disco di Platino.

TESTO

Quanno un giudice punta er dito contro un

Povero fesso nella mano strigne artre tre dita

Che indicano se stesso.

A me arzà un dito pe esse diverso

Me fa più fatica che spostà tutto l’Universo.

So na montagna… se Maometto nun viene…

Mejo… sto bene da solo, er proverbio era sbajato.

So lodore de tappo der vino che

Hanno rimannato ndietro so i calli sulle

Ginocchia di chi ha pregato tanto e nun ha mai

Avuto e ce vo fegato… ahia…

So come er vento… vado ndo me va…

Vado ndo me va ma sto sempre qua.

E brindo a chi è come me ar bar della rabbia e

Più bevo e più sete me vie

Sti bicchieri so pieni de sabbia.

So er giro a voto dellanello cascato ar dito

Della sposa che poi lha raccorto e me lha

Tirato e io je ho detto: mejo… sto bene da solo…

Senza mogli e senza buoi

E se me libero pure dei paesi tuoi sto a

Cavallo… e se me gira faccio fori pure er

Cavallo tanto vado a vino mica a cavallo.

So er buco nero der dente cascato ar soriso

Dela fortuna e la cosa più sfortunata e

Pericolosa che mè capitata nella vita è la

Vita, che una vorta che nasci, giri… conosci…

Intrallazzi… ma dalla vita vivo nunne esci…

Uno solo ce lha fatta… ma era raccomannato…

Io invece nun cho nessuno che me spigne

Mejo… n se sa mai… visti i tempi!

Ma se rinasco me vojo reincarnà in me stesso

Co la promessa de famme fa più sesso

E prego lo spirito santo der vino dannata

Di mettermi a venne i fiori pe la strada

Che vojo regalà na rosa a tutte le donne che

Nun me l’hanno data come a dì: tiè che na so

Fa na serenata!

E brindo a chi è come me

Ar bar della rabbia o della Arabia

E più bevo e più sete me vie

Sti bicchieri so pieni de sabbia.

Ma mò che viene sera e cè il tramonto

Io nun me guardo ndietro… guardo er vento.

Quattro ragazzini hanno fatto nastronave con

Npò de spazzatura vicino ai secchioni, sotto

Le mura dove dietro nun se vede e cè naria

Scura scura.

Ma guarda te co quanta cura

Se fanno la fantasia de stavventura

Me mozzico le labbra

Me cullo che me tremano le gambe de paura

Poi me fermo e penso:

Però che bella sta bella fregatura…

E brindo a chi è come me ar bar della rabbia

E più bevo e più sete me vie

Sti bicchieri so pieni de sabbia.

Fonte: Wikipedia

