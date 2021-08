Rave abusivo, il sindaco scrive al ministro: «Danni al turismo, servono sostegni»

SORANO – Dopo il rave party abusivo al lago di Mezzano, nei comuni coinvolti è in corso la conta dei danni.

Tra di loro c’è indubbiamente anche quello subito dagli operatori turistici. Infatti, soprattutto negli agriturismi, gli ospiti sono letteralmente “fuggiti” dopo l’invasione dei partecipanti e la musica alta che non hanno fatto dormire l’intera area coinvolta.

Il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, ha deciso di scrivere una lettera al ministro del turismo, Massimo Garavaglia, chiedendo interventi straordinari e aiuti per le categorie colpite.

Ecco le sue parole:

«Signor Ministro,

il rave party di Mezzano, nel comune di Valentano, che ha rappresentato un attacco ai nostri territori, ha avuto conseguenze negative anche per diverse attività turistiche e commerciali in una zona che vive molto di turismo estivo e che soffre ancora delle chiusure e delle restrizioni da Covid 19 dei mesi scorsi.

Per questo Le chiedo di valutare la possibilità di un sostegno straordinario o, sotto forma di bonus o altro, per quelle attività che documentano disdette di clienti già sul posto o che avevano prenotato, oppure per le attività di ogni tipo che hanno subito danni non coperti da assicurazione.

Sarebbe un segno di attenzione per una zona, mi riferisco a titolo puramente indicativo e senza entrare nelle dirette competenze ed eventuali richieste che comprende i Comuni di Valentano in provincia di Viterbo e Sorano, Pitigliano e Manciano in provincia di Grosseto che ha avuto anche un danno di immagine dal rave party».