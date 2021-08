«L’ufficio postale di Roselle deve aprire tutti i giorni» consegnate al sindaco 650 firme

ROSELLE – «Abbiamo raccolto 650 firme per far riaprire l’ufficio postale» così una nostra lettrice lamenta la situazione di Roselle. «Qui l’ufficio postale apre nei giorni di martedì, venerdì e sabato. Il 6 luglio, assieme ad un rappresentante sindacale delle poste, sono stata ricevuta dal sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a cui abbiamo chiesto l’apertura dell’ufficio postale tutti i giorni feriali».

«Roselle ha un ufficio che lavora molto anche con il passaggio e visto che a Follonica il sindaco ha fatto riaprire l’ufficio postale, noi vorremmo che il sindaco di Grosseto si avvalesse del mancato avviso, da parte di poste italiane, sulla chiusura di alcuni uffici nel nostro comune» prosegue la lettrice che sottolinea anche come il bancomat sia spesso vuoto.

«Il sindacalista che era con me all’incontro ha spiegato al sindaco questa mancanza di Poste italiane dicendo che lui poteva appellarsi e pretendere la riapertura. Ad oggi, però, il sindaco non ci ha fornito nessuna risposta come invece promesso a voce».