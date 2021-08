È morta la donna caduta dal cavalcavia

CIVITELLA PAGANICO – Aggiornamento ore 16.25: Purtroppo non ce l’ha fatta la ragazza che era caduta dal cavalcavia e che era stata trovata in gravi condizioni dagli agenti della Guardia di finanza. Le sue condizioni, dopo un volo di quasi 20 metri, erano apparse subito molto gravi. Nonostante l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale la donna è morta.

News ore 14.45: Hanno visto un’auto abbandonata lungo la carreggiata, all’altezza del ponte San Lorenzo, e si sono insospettiti. Una pattuglia della Guardia di finanza che stava effettuando vigilanza per le segnalazioni sugli accampamenti di raver questa mattina ha visto l’auto scura vicino al cavalcavia del ponte San Lorenzo, lungo la senese, nel comune di Civitella Paganico.

I due agenti del nucleo mobile sono scesi e hanno iniziato a perlustrare il ponte e le zone attorno temendo che qualcuno si fosse gettato. Sotto il ponte hanno così scorto una ragazza che si stava lamentando. Sono scesi giù insieme ad un equipaggio del 118 che nel frattempo era arrivato. La ragazza, nonostante l’altezza, era ancora viva. È stata imbarellata e caricata sull’elicottero Pegaso che nel frattempo è atterrato sulla quattro corsie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.