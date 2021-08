Con Menta e rosmarino scopriamo le proprietà benefiche del limone

GROSSETO – Vivo fuori dalla corrente di pensiero succo di limone e le sue proprietà benefiche, che ho deciso di buttarmici a pieno e parlarne con voi. In questi giorni d’agosto, ho deciso di provare a bere il succo di limone tutte le mattine a digiuno.

Perché? Perché il limone è la star indiscussa della nostra estate.

Da alcune ricerche fatte risulta che almeno 80 anni fa un naturopata americano mise a punto la “lemonade detox diet” era una cura detossinante e dimagrante basata proprio sull’utilizzo del succo di limone miscelato ad acqua, sciroppo d’agave e si parla di un pizzico di peperoncino, da bere 8/12 bicchieri al giorno per circa una settimana. Io devo dire che ho un ricordo negli anni di quelle persone che lo hanno fatto per dimagrire, a me non risulta che il peso perso sia stato così evidente ma il bere limone tutte le mattine fa bene, questo oggi ve lo dico anche io che l’ho fatto.

Giusto per fare chiarezza, vi dico che non ho seguito un’alimentazione leggera, la mia è stata quella d’abitudine, con qualche strappo visto il Ferragosto di mezzo.

Sono diverse le varianti del succo limone al mattino: c’è la variante che il primo giorno ne spremi uno e ogni giorno ne aumenti fino a sette, per poi all’ottavo decrescere fino a tornare ad uno e quindi fare pausa. Dato che io sono un po’ smemorata ho fatto quello più semplice; un limone spremuto ogni mattina al quale ho aggiunto dell’acqua calda a riempire il bicchiere e un cucchiaio di miele del mio apicoltore preferito. Nove giorni così. Non sono più bella, non sono ringiovanita di dieci anni ma ho sentito lo stesso beneficio di una bel trattamento detox. Ho riscontrato un’accelerazione metabolica nella diuresi, nella digestione ed intestinale. Credo che sia una buona abitudine da integrare nell’estate, perché si apportano vitamine e sali minerali, ci spinge a bere un buon bicchiere d’acqua prima di fare colazione che è sempre una buona abitudine.

Io ho preferito prendere i limoni non trattati che sono più bruttini ma non hanno subito processi di caratura e pesticidi, l’ho preferito perché le bucce rimaste le ho tolte più che potevo della parte bianca interna e poi ho fritto la scorza, l’ho fatta essiccate un giorno (viste le temperature) e le userò quest’inverno nella preparazione di dolci, crostate, ogni qual volta la ricetta vi dice di grattugiata una scorza di limone, io l’ho già pronta…

Il limone è un frutto pieno di virtù: le ha nella buccia, nella polpa e nei suoi semi e addirittura nelle foglie, pensate al limone come ad uno scrigno ricco di vitamina, la C ma anche quelle del gruppo B, le sue fibre aiutano in parte anche ad abbassare il colesterolo. Ricco di proprietà antiossidanti utili per rallentare il nostro invecchiamento, pensate: cosa mettete sulla frutta, o sulle carote per non avanzare il loro stato? Sì sì lui.

Pensate alla vostra difficoltà digestiva: cosa fate? Un bel canarino. Un pizzico di bicarbonato, qualche goccia di limone e acqua, in questo modo se avete mangiato un bisonte digerite anche i suoi antenati!

Anche nel periodo invernale ormai una delle più gettonate tisane è la limone e zenzero, con le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive, digestive.

Si riscontrano ottime proprietà sbiancanti sulle macchie della pelle, è una funzione da fare quotidianamente quella di sfregare uno spicchio di limone sulla parte. Il succo di limone aggiunto a maschere fatte in casa per capelli, li rende più lucidi. E usato subito funziona come antistatico naturale di primo pronto intervento. Ha effetti benefici anche in caso di alitosi.

Come ogni cosa che si rispetti in Italia, anche l’utilizzo del succo di limone divide la società in due, chi dice che fa bene e chi no, io credo che una bel succo di limone al mattino male non faccia, certo non sarà la cura dei mali del mondo ma vedrete che male non vi farà. Provate, ora dopo le pazzie del ferragosto, dopo i gelati, e gli aperitivi sul mare…

Si consiglia di sentire il medico per chi ha problemi di reflusso, gastrite e ulcere.

VI CONSIGLIAMO: se non siete esperti di non andare a raccogliere le piante in natura per non rischiare errori, e di affidarvi sempre al vostro erborista di fiducia. Quelli che vi proponiamo non sono consigli medici, quindi, specie per patologie specifiche, fate sempre riferimento al vostro medico curante prima di assumere qualunque prodotto.

*L’autrice Serena Remi, nata a Gavorrano, da 28 anni lavora nel settore del benessere come erborista e venditore al dettaglio di prodotti a scopo salutistico.