GROSSETO – Brucia ancora la Maremma. Un incendio si è sviluppato in località Piagge del Maiano. In azione un elicottero, e le squadre dei Vigili del fuoco, e della Racchetta Alta Maremma e Capalbio, in arrivo anche una squadra da Civitella Paganico; L’incendio è partito da un terreno incolto ma si sta avvicinando ad oliveti e non troppo distanti ci sono anche tre abitazioni.