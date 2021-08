Malore in spiaggia: è morto l’uomo soccorso questo pomeriggio

MARINA DI GROSSETO – Aggiornamento ore 20.06: È morto l’uomo soccorso questo pomeriggio dalla moto d’acqua della cR e trasferito in ospedale dall’ambulanza della croce rossa di Marina di Grosseto. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, tante che il suo cuore si era fermato. Purtroppo nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in ospedale l’uomo non ce l’ha fatta.

News ore 17.55: Si è sentito male in spiaggia questo pomeriggio a Marina di Grosseto, nella zona sud della località balneare verso Principina mare, tra la torretta 25 e la torretta 26.

Si tratta di un uomo di 54 anni, di Signa, in vacanza in Maremma, che è andato in arresto cardiaco e che è stato soccorso dagli operatori della croce rossa che sono intervenuti sul posto con la moto d’acqua.

L’uomo è poi stato trasferito con la barella fino al luogo più vicino accessibile ai mezzi di soccorso e trasferito in ospedale a Grosseto.