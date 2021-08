Dopo 70 anni i Butteri della fattoria di Pomonte rievocano la transumanza delle vacche maremmane

POMONTE – L’associazione Butteri della fattoria di Pomonte pochi giorni fa, dopo 70 anni, ha rievocato la transumanza delle vacche maremmane messe a disposizione da Federico Sgherri e Eleonora Peri alla fattoria di Pomonte (Scansano).

“In certi luoghi si nasce, si cresce e si vive. Portare la nostra passione, e quello che di buono si sta cercando di fare, là in quel luogo che ci ha visto crescere, è stato un sogno”, spiegano dall’associazione.

“Grazie alla cooperativa agricola di Pomonte – proseguono – che ha messo a disposizione il terreno per far sostare le vacche e ha contribuito economicamente a questa iniziativa, credendoci fortemente, in modo che le nostre radici e tradizioni della Maremma non vengano perdute. Grazie anche all’aiuto di tante persone che hanno creduto in noi, che hanno reso possibile tutto ciò. Ad ottobre le vacche verranno riportate in azienda e a breve verrà pubblicizzato l’evento sperando in una calorosa presenza di persone”, concludono.

Foto di Gessica Tiribocchi.