Coppa Italia: doppietta di Moscati e prima vittoria del Grosseto

GROSSETO – Comincia con una vittoria firmata Moscati la stagione del Grifone, che contro il Campobasso ci mette appena 22’ per passare in vantaggio. Il raddoppio, sempre di Moscati, arriva a fine primo tempo, mentre nella ripresa il Campobasso accorcia le distanze con Vitali. Una vittoria importante che lancia i biancorossi al secondo turno di Coppa Italia contro il Pescara.

Foto Us Grosseto 1912 – Noemy Lettieri

Primo impegno ufficiale per il Grifone di mister Magrini, che dovrà fare a meno di Arras per squalifica e Gorelli per infortunio. Tra i pali Barosi, con Raimo a destra e Semeraro a sinistra, mentre in mezzo insieme a capitan Ciolli parte titolare Siniega. Fratini davanti alla difesa con Serena e Cretella mezz’ali, mentre Marigosu si piazza alle spalle di Scaffidi e Moscati. La prima occasione è per il Grosseto, e arriva dopo appena tre minuti, con l’ottimo filtrante di Marigosu per Moscati, ma l’attaccante viene fermato per fuorigioco. All’8’ ci prova anche Scaffidi, di testa, ma anche per lui si alza la bandierina del fuorigioco. Il Campobasso risponde con il colpo di testa di Parigi, al quarto d’ora, fuori di poco. Emmausso, due minuti dopo, mette i brividi al pubblico biancorosso, spendendo a fil di palo con un rasoterra il pallone. Al 22’ il Grosseto passa in vantaggio: Raimo pesca con un gran lancio Moscati che in area stoppa entra e trafigge Raccichini per il vantaggio biancorosso. Il raddoppio arriva a un minuto dalla fine, ancora a firma di bomber Moscati su assist di Marigosu, che chiude il primo tempo con un discreto margine di vantaggio. Nella ripresa si fanno vedere gli ospiti, ma il Grosseto chiude bene la propria area. Dell’Agnello fa il suo esordio al posto di Scaffini, mentre Piccoli sostituisce Marigosu, tra gli applausi dei presenti. Al 20’ altra occasione buona per Moscati, che sfrutta un lancio millimetrico ma non riesce a trovare la via del gol. Al 25’ fuori Serena per l’attesissimo Ghisolfi. Al 36’ il nuovo entrato Tenkorang prova a entrare in area ma Barosi gli chiude lo specchio. A due minuti dalla fine il Campobasso riapre la partita, con un siluro in area di Vitali, che rianima i giocatori di Cudini. I quattro minuti di recupero sono un assedio da parte degli ospiti, che cercano disperatamente il gol che li porterebbe ai supplementari, ma la difesa grossetana regge e chiude con un successo il primo vero impegno della stagione.

Grosseto-Campobasso 2-1

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro, Fratini (35’ st Artioli), Cretella, Serena (24’ st Ghisolfi), Marigosu (14’ st Piccoli), Scaffidi (14’ st Dell’Agnello), Moscati (35’ st Salvi). A disposizione: Fallani, Salvadori, Tiberi, Piccoli, Perrella, Biancon, Bifini. All. Magrini.

CAMPOBASSO: Raccichini, Vanzan, Nacci (14’ st Pace), Menna, Dalmazzi, Emmausso (24’ st Vitali), Candellori, Giunta (35’ st Tenkorang), Liguori (14’ st Di Francesco), Fabriani, Parigi (24’ st Rossetti). A disposizione: Zamarion, Sbardella, Bontà, Martino, De Biase, Magri, Coco. All. Cudini.

RETI: 22’ e 44’ Moscati, 43’ st Vitali.

NOTE: Spettatori 550 circa.