Beach Bocce Tour, vittoria di famiglia nella quarta tappa al Bagno Medusa

MARINA DI GROSSETO – Prosegue a ritmo serrato sulle spiagge grossetane il Tour di Beach Bocce, la manifestazione organizzata da Federazione Italiana Bocce dedicata alla specialità estiva. Venerdì 20 agosto il Bagno Medusa di Principina ha ospitato la quarta tappa, vinta da Alessandro e Gianpiero De Duonni, padre e figlio frequentatori dello stabilimento. Al termine di una lunga gara, che ha visto alternarsi sulle “corsie” di sabbia ben 16 coppie, i due bagnanti milanesi hanno avuto la meglio in finale su Carlo Pecci di Granarolo dell’Emilia e Roberto Tuveri di Scandicci, i quali collezionano un altro secondo posto dopo quello ottenuto al Bagno Nettuno.

Anche in questo caso a giungere in finale sono stati “giocatori di spiaggia” ovvero turisti che si dilettano nel gioco in occasione delle vacanze, mentre non c’è stato tanto spazio per i bocciofili abituali. Beach Bocce conferma dunque la sua natura coinvolgente e la sua capacità di portare all’interno della Federazione appassionati anche di questa specialità. Alessandro e Gianpiero De Duonni, premiati dalla titolare del Bagno Medusa Raffaelle Dondoli, raggiungono alle finali nazionali le altre 3 coppie qualificatesi nei turni precedenti a Marina di Grosseto, oltre alle altre che hanno staccato il pass nel resto d’Italia. Le finali saranno l’11-12 settembre a Marina di Grosseto. Per qualificarsi ci sono ancora due tappe disponibili: il 24 agosto al Bagno Bertini di Marina, e il 27 al Bagno dell’Aeronautica Militare, entrambe organizzate da Federbocce Toscana e Circolo Bocciofilo Grossetano.