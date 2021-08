Controlli in pineta e nelle riserve: ci sono i carabinieri forestali a cavallo

GROSSETO – I servizi di vigilanza ambientale e controllo del territorio in aree protette e pinete costiere della provincia di Grosseto, pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri e realizzato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, – Nucleo a cavallo di Marsiliana, sono mirati alla prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale e forestale e di controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto degli incendi boschivi nelle zone di maggior pregio ambientale e in aree protette nazionali della provincia, quali le pinte costiere di Marina di Grosseto e la Riserva naturale statale “Duna Feniglia”.

I cavalli impiegati, di razza Maremmana, provengono dai programmi di conservazione “in situ”, nell’ambito del contesto storico, culturale ed ambientale di riferimento della razza. La selezione accurata consente di allevare puledri i quali, domati e addestrati presso il Centro di selezione equestre dell’Arma di Marsiliana secondo moderne tecniche etologiche, trovano impiego nei servizi a cavallo nelle Riserve statali e nelle aree protette di interesse nazionale ed internazionale e nella educazione ambientale finalizzata alla divulgazione dei valori legati alla conservazione della natura e all’avvicinamento al cavallo delle giovani generazioni.

Gli allevamenti sono seguiti da personale in questa difficile disciplina, che si occupa dei puledri dalla nascita fino alle delicate fasi di addestramento, volto ad ottenere soggetti sereni, equilibrati e disponibili al lavoro; requisito indispensabile per i servizi di controllo del territorio e negli ambienti difficili delle aree naturali. Sono inoltre utilizzati nelle attività di educazione ambientale e avvicinamento al cavallo riservate ai più piccoli. .