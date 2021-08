unacanzonealgiorno: la radio passa “Luca lo stesso”

GROSSETO – E’ il 20 agosto 2015 e Luca Carboni lancia Luca lo stesso.

Scritto da Luca Carboni e Dario Faini e musicato da Tommaso Paradiso, all’epoca cantante dei Thegiornalisti, il testo di Luca lo stesso racconta i nostri giorni, un mondo dove la realtà è sempre più frammentata. È un testo a tratti ironico che attraverso immagini semplici e dirette fotografa le contraddizioni della nostra società, dal rapporto con gli altri, al valore dei sentimenti, l’amore su tutto.

Il videoclip, diretto da Cosimo Alemà, prodotto da Eleonora Muoio e girato ad agosto 2015, è una citazione di un famoso clip degli anni ottanta di Robert Palmer, Addicted to Love.

Pubblicato il 27 agosto 2015 attraverso il canale YouTube dell’artista, quest’ultimo ha dichiarato: «Mentre mixavamo in studio la canzone pensavo proprio al video di Robert Palmer perché Luca lo stesso è un brano molto elettronico e mi piaceva l’idea di avere una band che fosse solo simbolica. Non è un caso che si citino gli anni ’80 con il video del mio primo singolo. Lì affondano le radici della mia musica e della mia storia. Sono le radici di questo nuovo album, che arrivano fino a qui, per guardare il futuro».

Il 7 giugno 2016, in occasione dell’annuale Wind Music Award, il brano è stato premiato nella categoria Singolo Platino.

TESTO

C’è chi ama la sua terra e i suoi confini ed è così patriottico

Che sogna una patria senza vicini

E se i figli posson nascere lo stesso anche da due che si odiano

Dimmi allora, cosa serve l’amore?

L’amore

L’amore

Lo sai questa parola che effetto che mi fa

Detta piano o forte, detta ad un’altra velocità

Può anche uccidere, può anche darmi la felicità

Detta con un altro suono oppure con un’altra età

Due ragazzi che si amano e chissà se siamo ancora così stupidi

Amami ancora adesso

Sono sempre Luca lo stesso

C’è chi ama gli animali e la natura ed è tanto sensibile

E sogna un mondo senza più umani

C’è chi pensa che l’amore debba andare solo a chi se lo merita

Ma non conosce giustizia l’amore

L’amore

Lo sai questa parola che effetto che mi fa

Detta piano o forte, detta ad un’altra velocità

Può anche uccidere, può anche darmi la felicità

Detta con un altro suono oppure con un’altra età

Due ragazzi che si amano e vorrei fossimo ancora così stupidi

Amami ancora adesso

Sono sempre Luca lo stesso

Amami ancora adesso

Sono sempre Luca lo stesso

Sottovoce o gridata, digitata sul web

Buttata dentro un respiro, respirato per te

Con un altro accento, dentro il silenzio

Una domenica sera da te

Detta coi piedi scalzi o sopra i tacchi più alti

Tatuata sul petto, che sfiora l’orecchio

Sotto un cielo di stelle, facciamo l’amore

Tenendoci stretti io e te

Due ragazzi che si amano e chissà se siamo ancora così stupidi

Amami ancora adesso

Sono sempre Luca lo stesso

Amami ancora adesso

Sono sempre Luca lo stesso

Sottovoce o gridata, digitata sul web

Buttata dentro un respiro, respirato per te

Fonte: Wikipedia

