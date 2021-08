CAMPAGNATICO – Aggiornamento ore 17.51: È sempre problematica la situazione tra Campagnatico e Scansano, dove un incendio sta interessando una vasta aerea di terreni e di boschi. Le fiamme hanno lambito un agriturismo, e sul posto si trovano al momento due colonne mobili dei Vigili del fuoco ma sono già state chieste le autobotti a Aeronautica ed Esercito per supportare lo spegnimento. Sul posto anche il personale della Croce rossa.

News ore 17.02: La situazione dell’incendio rimane molto critica. L’area interessata dalle fiamme è di circa 30 ettari. Oltre ai tre elicotteri regionali e le squadre antincendio che stanno operando da terra, è arrivato anche il Canadair della flotta nazionale.

Aggiornamento ore 16.11: Il fuoco sarebbe partito da un campo, ma si è già esteso su un bosco oltre a minacciare le abitazioni della zona. I vigili del fuoco stanno coordinando le evacuazioni. In volo ci sono tre elicotteri, ma è stato richiesto anche l’intervento di un Canadair che dovrebbe arrivare sul luogo dell’incendio a breve.

Sul posto anche gli operai forestali e il direttore operazioni dell’Unione di Comuni delle Colline Metallifere, oltre alle squadre antincendio della Vab e della Racchetta. Nello stesso luogo un altro incendio era divampato neppure un mese fa.

News 0re 15.56: Un grosso incendio sta interessando una vasta area tra il comune di Scansano e quello di Campagnatico, in località Colle Fagiano. Sul posto sta arrivando la colonna mobile dei Vigili del fuoco e si sono già alzati in volo gli elicotteri dei Vigili del fuoco. Nel frattempo, per sicurezza, tre agriturismi che si trovano più vicini al fronte delle fiamme sono già stati evacuati.

