L’almanacco del Giunco: il 20 agosto Greta Thunberg davanti al parlamento svedese e cade il Governo Conte I

GROSSETO – Venerdì 20 agosto, san Bernardo di Chiaravalle abate dottore, il sole sorge alle 6.26 e tramonta alle 20.08. Accadeva oggi:

479 a.C. – La battaglia di Platea pone fine all’invasione persiana della Grecia, Mardonio viene messo in fuga da Pausania, il comandante spartano dell’esercito greco.

636 – Battaglia dello Yarmuk: le truppe arabe guidate da Khālid b. al-Walīd dopo una sanguinosa battaglia sconfiggono l’esercito bizantino di Eraclio I.

917 – Battaglia di Anchialo: lo zar Simeone I il Grande invade la Tracia e scaccia i bizantini.

1372 – Stipula del Trattato di Avignone tra Federico IV di Sicilia e Giovanna I di Napoli, atto finale delle Guerre del vespro.

1794 – Battaglia di Fallen Timbers: truppe americane costringono una confederazione di guerrieri Shawnee, Mingo, Delaware, Wyandot, Miami, Odawa, Chippewa e Potawatomi ad una fuga disorganizzata.

1804 – Spedizione di Lewis e Clark: i “Corpi di scoperta”, il cui scopo era di esplorare la Louisiana Purchase, subiscono la loro prima ed ultima perdita quando il sergente Charles Floyd muore, apparentemente per un’appendicite acuta.

1828 – Prima assoluta de Il Conte Ory di Gioachino Rossini al teatro dell’Opéra di Parigi.

1868 – Ad Abergele, nel nord del Galles, si verifica la più grave sciagura ferroviaria mai avvenuta prima di allora in Gran Bretagna, sciagura che provoca la morte di 33 persone.

1882 – Debutto dell’Ouverture 1812 di Pëtr Il’ič Čajkovskij a Mosca.

1914 – Prima guerra mondiale: le forze tedesche occupano Bruxelles.

1914 – Muore papa Pio X.

1920 – La prima stazione radio commerciale, 8MK (Wwj), inizia l’attività a Detroit (Michigan).

1940 – Il rivoluzionario russo in esilio Lev Trockij è ferito mortalmente a Città del Messico da un sicario. Morirà il giorno dopo.

1955 – In Marocco, una forza di berberi, proveniente dalla regione delle Montagne dell’Atlante (Algeria), compie un’incursione in un insediamento rurale, uccidendo 77 francesi.

1960 – Il Senegal si separa dalla Federazione del Mali e dichiara l’indipendenza.

1968 – 200mila soldati del Patto di Varsavia e 5mila carri armati, invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla Primavera di Praga.

1975 – Programma Viking: la Nasa lancia la sonda planetaria Viking 1 in direzione di Marte.

1976 – In Australia, il programma televisivo Bandstand, che parlava dell’arrivo degli Abba trasmesso da Nine Network, registra il record, tuttora imbattuto, di ascolti, con uno share del 54%.

1977 – Programma Voyager: la Nasa lancia la Voyager 2.

1981 – Dopo 60 giorni di sciopero della fame, Mickey Devine è il decimo ed ultimo detenuto repubblicano a morire nel carcere di Long Kesh, in Irlanda del Nord.

1982 – Guerra civile in Libano: una forza multinazionale sbarca a Beirut per supervisionare il ritiro dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina dal Libano.

1991

– Dissoluzione dell’Unione Sovietica: più di 100mila persone si radunano fuori dal parlamento sovietico protestando contro il tentato colpo di Stato per deporre il presidente Michail Gorbačëv;

– Dopo quasi cinquant’anni di occupazione, l’Estonia dichiara al mondo l’aggressione dell’Unione Sovietica del 1939 e dichiara la restaurazione dell’indipendenza.

1998

– La Corte suprema del Canada sancisce che il Québec non può secedere legalmente dal Canada senza l’approvazione del governo federale;

– Attentati alle ambasciate statunitensi del 1998: l’esercito statunitense lancia un attacco con missili cruise contro un presunto campo di addestramento di Al-Qaida in Afghanistan e contro una sospetta fabbrica chimica in Sudan, in rappresaglia contro gli attentati del 7 agosto alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania. L’impianto farmaceutico di al-Shifa, a Khartum, è distrutto nell’attacco.

2008 – Incidente all’aeroporto di Madrid: il Volo Spanair 5022 prende fuoco in fase di decollo: 154 morti e 18 feriti gravi.

2009 – Usain Bolt a Berlino migliora il record di corsa sui 200 metri, percorrendo la distanza in 19″19.

2018 – Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese.

2019 – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sfiducia il premier Giuseppe Conte facendo cadere il Governo Conte I, ultimo atto della crisi aperta l’8 agosto

Fonte: il.wikipwdia.org