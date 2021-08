ORBETELLO – Un uomo di 77 anni è stato trasferito in ospedale in codice 2 dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio.

L’uomo è rimasto ferito dopo un incidente con la propria auto, avvenuto alle 18.48 in via discesa della Valle ad Orbetello. L’uomo, soccorso dagli operatori del 118 è stato trasferito in ospedale ad Orbetello.