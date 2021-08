FOLLONICA – Era uno dei concerti più attesi di quesa prima edizione delle “Follonica Summer Nights” ed è stato un successo.

Max Pezzali ha cantato più di due ore raccontando, come soltanto le sue canzoni sanno fare, gli anni ’90: gli anni della sua generazione e di tanti “ragazzi” che oggi sono cresciuti e che ieri sera hanno salato sulle sedie del Parco Centrale. Fotografie di un’epoca che sembra già lontana e che invece è tornata prepotente negli occhi e nelle orecchie di tutti: le sale giochi, le compagnie, la discoteca e le serate dei weekend, gli amori e gli amici, i motorini, i jeans. Un’atmosfera unica, senza nostalgia e senza rimpianti e uno sguardo sereno per affermare che sì, quelli lì, gli anni ’90, sono stati anni d’oro.

di 25 Galleria fotografica Max Pezzali 2021









Noi abbiamo seguito il concerto per raccontarvelo sopratutto attraverso le foto che trovate nella gallery. Stasera secondo appuntamento, sempre al Parco Centrale, con Max Pezzali e l’invito, per chi non ci è riuscito ieri sera, è di correre a prendere un biglietto e farsi una full immersione di “anni ’90”.