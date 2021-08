Uscito il calendario della Coppa Passalacqua: tutte le gare giorno per giorno

GROSSETO – Nero su bianco, è ufficiale il calendario dell’edizione post pandemia della Coppa Bruno Passalacqua, l’evento di calcio giovanile nonché vetrina di talenti Juniores in era più famoso e duraturo della Maremma. Ventitrè partite dalla fase eliminatoria a gironi alla finalissima, concentrate in un mese esatto e pronte ad animare il rettangolo verde dell’Invictasauro in via Lago di Varano.

Il via il 30 agosto con Follonica Gavorrano-Braccagni per il gruppo A, mentre il 26 e il 27 settembre si disputeranno le semifinali; il giorno 30, lo scontro decisivo che eleggerà il vincitore del 2021.

Il calendario completo:

girone A 30 agosto: Follonica Gavorrano – Braccagni

B 31 agosto: Scarlino – Invictasauro

A 1 settembre: Venturina – Atletico Piombino

B 2 settembre: Roselle – Nuova Grosseto

A 3 settembre: Alberese – Follonica Gavorrano

B 4 settembre: Paganico – Scarlino

A 6 settembre: Braccagni – Venturina

B 7 settembre: Invictasauro – Roselle

A 8 settembre: Atletico Piombino – Alberese

B 9 settembre: Nuova Grosseto – Paganico

A 10 settembre: Follonica Gavorrano – Venturina

A 13 settembre: Braccagni – Atletico Piombino

B 14 settembre: Scarlino – Roselle

B 15 settembre: Invictasauro – Nuova Grosseto

B 16 settembre: Roselle – Paganico

A 17 settembre: Venturina – Alberese

A 20 settembre: Atletico Piombino – Follonica Gavorrano

B 21 settembre: Scarlino – Nuova Grosseto

A 22 settembre: Alberese – Braccagni

B 23 settembre: Paganico – Invictasauro

26 settembre: 1ª semifinale 1ª A – 2ª B

27 settembre: 2ª semifinale 1ª B – 2ª A

30 settembre: FINALE