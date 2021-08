unacanzonealgiorno: 20 anni fa “Www.mipiacitu”

GROSSETO – Www.mipiacitu compie 20 anni. Singolo del gruppo pop italiano Gazosa, pubblicato nel luglio 2001 dall’etichetta discografica Universal. La canzone, inserita nell’omonimo album pubblicato l’1 luglio 2001, è diventata il tormentone dell’estate ’01.

Quell’anno Www.mipiaci tu raggiunse la quarta posizione della classifica italiana grazie anche al fatto che il brano è stato utilizzato per uno spot dell’operatore telefonico Omnitel con protagonista Megan Gale, girato in Sardegna.

Il successo di Www.mipiacitu arrivò quattro mesi dopo il “debutto” della band al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte”, dove vinsero con la canzone Stai con me (Forever).

TESTO

Every day every night

every second of my life

www.mi piaci tu

tu tu tu tu tu tu

i love you you love me

e mi manchi sempre più

non so che fai

se ci credi

chissà che fai, chissà

ci penserai?

tu come stai?

è qualche mese

che non ci sei, vedrai

mi scriverai

ma come stai

www.mi piaci tu

tu tu tu tu tu tu

i love you you love me

e mi manchi sempre più

www mi manchi tu

tu tu tu tu tu tu

every day every night

every second of my life

perchè già sai

più che amici

aspetterai, lo so

l’estate ormai

ma è il cuore sai

come vedi

aspetterai, vedrai

e capirai

tu come stai

www.mi piaci tu

tu tu tu tu tu tu

i love you you love me

e mi manchi sempre più

voglio averti qui vicino

coi tuoi occhi da bambino

voglio stringerti un pochino

dove sei

se ti scrivo mi rispondi

se ti penso mi confondi

e mi mandi questa e-mail

con scritto su

www. mi piaci tu

tu tu tu tu tu tu

i love you you love me

e mi manchi sempre piu’

www mi manchi tu

tu tu tu tu tu tu

every day every night

every second of my life

Fonte: Wikipedia

