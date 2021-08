ULTIM’ORA – Il rave party è finito, in migliaia lasciano Mezzano. «Emergenza ora per la Maremma»

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 agosto 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Il rave party del lago di Mezzano è finito. In migliaia in queste ore, a partire già da ieri, hanno lasciato la radura nel comune di Valentano, provincia di Viterbo, a confine con la provincia di Grosseto e sopratutto con i territori dei comuni di Pitigliano e Sorano.

Da ieri il flusso delle auto è stato costante, mentre dalle prime luci dell'alba di stamani hanno iniziato a sgomberare anche i camper e i mezzi più grandi. Rimangono per il momento sul posto una decina di mezzi, alcuni di questi guasti.

E mentre da una parte si avvia a conclusione un'emergenza, se ne apre un'altra. In centinaia infatti, una volta lasciato Valentano, hanno deciso di continuare la loro "vacanza" in alcune zona della provincia di Grosseto.

In questo momento a preoccupare è quindi una possibile invasione verso i territori dei comuni più vicini al lago di Mezzano. In particolare sono già stati segnalati alcuni problemi di affollamento alle Cascate del Mulino di Saturnia, comune di Manciano, a San Martino sul Fiora, nella zona del ponte su fiume Fiora, e San Quirico di Sorano, nella zona del cimitero e in una riserva privata.

Adesso dunque si tratta di capire che ti po di impatto avrà questa massiccia presenza di persone in quei luoghi.