Manutenzione straordinaria per una perdita sulla condotta dell’acqua

MONTE ARGENTARIO – Martedì prossimo manutenzione straordinaria a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario. L’intervento di AdF è finalizzato al ripristino di una perdita in via San Paolo, sulla condotta che adduce l’acqua al serbatoio Poggio alle Bicche.

Il sopralluogo effettuato immediatamente dopo la segnalazione ha evidenziato la necessità di una manutenzione straordinaria che però comporta necessariamente la chiusura del flusso idrica alle utenze. Per non impattare sull’erogazione di acqua in un momento di altissima affluenza turistica, AdF ha quindi deciso di posticipare i lavori, che saranno effettuati la prossima settimana, nella giornata di martedì 24 agosto.