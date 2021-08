L’almanacco del Giunco: il 19 agosto nasce Coco Chanel e muore Alcide De Gasperi

GROSSETO – Giovedì 19 agosto, san Ludovico d’Angiò vescovo francescano, Giornata mondiale dell’aiuto umanitario, il sole sorge alle 6.25 e tramonta alle 20.10. Accadeva oggi:

480 a.C. – Battaglia delle Termopili, l’esercito greco ferma i Persiani alle Termopili.

14 – Muore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto.

1419 – Prima pietra dello Spedale degli Innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito.

1458 – Enea Silvio Piccolomini viene eletto papa con il nome di Pio II.

1462 – Nel regno di Napoli, gli aragonesi sconfiggono gli angioini nella battaglia di Troia.

1561

– Maria Stuarda ritorna in Scozia;

– Il terremoto del Vallo di Diano causa gravi danni e centinaia di morti nell’Italia meridionale.

1692 – A Salem (Massachusetts) cinque donne e un sacerdote vengono giustiziati dopo essere stati condannati per stregoneria.

1744 – Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Cum semper oblatas, sull’applicazione delle messe domenicali e festive al popolo e sull’applicazione della messa conventuale quotidiana ai benefattori.

1812 – Guerra del 1812: la Uss Constitution sconfigge la fregata britannica Guerrière, al largo della Nuova Scozia. Il colpo britannico si dice che sia rimbalzato sullo scafo della Constitution, facendole guadagnare il nomignolo di “Old Ironsides” (“vecchia fianchi d’acciaio”).

1848 – Corsa all’oro della California: il New York Herald riporta sulla costa orientale la notizia della corsa all’oro in California (anche se questa era cominciata a gennaio).

1854 – Massacro di Grattan.

1860 – Garibaldi sbarca a Melito Porto Salvo, in Calabria.

1883 – Nasce a Saumur Gabrielle Bonheur Chanel, che diventerà nota a tutti come Coco Chanel.

1919 – L’Afghanistan ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1934 – La creazione della carica di Führer, che riunisce quella di capo dello Stato e del governo, viene approvata con l’89,9% dei voti dall’elettorato tedesco.

1936 – Federico García Lorca viene fucilato a Víznar da militanti filo-franchisti del movimento politico Ceda.

1942 – Seconda guerra mondiale: le truppe alleate effettuano un raid su Dieppe in Francia.

1944 – La resistenza francese inizia la liberazione di Parigi dagli occupanti nazisti.

1945 – I Viet Minh guidati da Ho Chi Minh prendono il potere ad Hanoi nel Vietnam.

1949 – Strage di Passo di Rigano – Bellolampo, sette carabinieri restano uccisi da una mina piazzata da Salvatore Giuliano e dai suoi uomini.

1953 – Guerra fredda: la Cia aiuta a rovesciare il governo di Mohammad Mossadeq in Iran e reinsedia lo Scià Mohammad Reza Pahlavi.

1954

– Negli Stati Uniti viene bandito il Partito comunista degli Stati Uniti d’America.

– Nella sua casa in Val di Sella (frazione di Borgo Valsugana) morì Alcide De Gasperi, politico e statista italiano.

1960

– Guerra fredda: a Mosca, il pilota dell’aereo spia U-2 abbattuto, Francis Gary Powers, viene condannato a dieci anni di prigione dall’Unione Sovietica per spionaggio;

– Programma Sputnik: l’Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka (in russo significano “Scoiattolo” e “Piccola freccia”), 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi.

1964 – Viene lanciato dalla base di Cape Canaveral il Syncom III, primo satellite geostazionario per telecomunicazioni.

1974 – Si apre a Bucarest in Romania, per iniziativa dell’Onu, la Conferenza mondiale sulla popolazione, con l’adesione di oltre 140 Paesi. Al centro le tematiche legate ad un migliore approccio globale ai problemi dell’umanità.

1981 – Il leader libico Mu’ammar Gheddafi invia due caccia Sukhoi Su-22 a ingaggiare un paio di caccia statunitensi sul Golfo della Sirte. I jet americani distruggono gli apparecchi libici.

1989 – Il presidente polacco Wojciech Jaruzelski nomina Primo ministro l’attivista di Solidarnosc Tadeusz Mazowiecki Primo ministro, che diventa il primo non comunista al potere in Polonia dopo 42 anni.

1991 – Su ordine di alti gradi del Partito, timorosi delle incombenti novità, Gorbačëv viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea, non potendo quindi recarsi alla sigla del nuovo accordo federativo: è l’inizio del tentativo di colpo di Stato.

1999 – A Belgrado decine di migliaia di serbi chiedono le dimissioni da presidente della Repubblica di Slobodan Milošević.

2000 — A Mosca viene inaugurata la nuova cattedrale di Cristo Salvatore, edificata con lo stesso stile e sullo stesso luogo della precedente che fu abbattuta il 5 dicembre 1931.

2002 – Un elicottero russo Mi-26, da trasporto truppe viene colpito da un missile ceceno fuori Grozny, l’elicottero è sovraccarico e muoiono 118 soldati.

2014 – Due Tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale del 6º Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo.

Fonte: il.wikipwdia.org