La polizia municipale sequestra 400 tra magliette e giacchetti. Tra questi anche celebri marchi della moda

FOLLONICA – 400 tra magliette, felpe, palloni e racchette sono state sequestrate questa mattina dalla Polizia municipale di Follonica nella zona del bagno Roma. Si tratta di un sequestro penale (per quanto riguarda 50 pezzi contraffatti) e amministrativo (per i restanti 350).

Gli agenti hanno sequestrato 50 magliette, felpe, giacchetti a vento e pantaloni dei più celebri marchi: si parla di Colmar, Stone Island, Ralph Lauren, Adidas e Liu-Jo.

Gli uomini del comandante Luciano Bartoli hanno anche sequestrato 350 pezzi tra palloni, racchette, gonfiabili, ombrelloni e giochi vari. In questo caso il l’ambulante abusivo non aveva i permessi per vendere la merce in spiaggia.