Il Semproniano vince il torneo di calcio a 5

SEMPRONIANO – “Nemo propheta in patria” dicevano gli antichi, ma questo detto non vale per il Semproniano che si aggiudica il “I torneo di calcio a 5 di Semproniano” organizzato dalla locale società sportiva in collaborazione con la Uisp di Grosseto. I biancoarancio battono in finale 5 a 3 il Montemerano e centrano così il double con il torneo di Roccalbegna conquistato da Oneto e compagni la settimana scorsa. Una finale combattuta, vissuta sul filo dell’equilibrio fino ai minuti finali, con il 3 a 3 rotto da un tiro libero prima del 5 a 3 finale del Semproniano maturato in contropiede, dopo che Federico Ballerini, con le sue reti, stava tentando di griffare il colpaccio per il Montemerano.

Ma Bojang e Oneto, due tra i migliori di tutta la manifestazione, non hanno tradito le attese nell’ultimo atto, segnando le reti decisive per la propria squadra. In precedenza il Saturnia si era imposto piuttosto nettamente (7-2) sui giovani Liverpolli, con il tris del capocannoniere Roberto Morelli a sugellare il podio della squadra termale.

Presente alla cerimonia della premiazione l’assessore del comune di Semproniano Lucio Leoni che ha tenuto a ringraziare tutta l’organizzazione dell’evento anche per il segnale di ripartenza che questo torneo manda a tutta la comunità e come buon auspicio per la ripartenza dei campionati dopo questi due anni.

L’assessore ha premiato tutti i protagonisti del torneo, a partire dalla terza squadra classificata, ovvero il Saturnia, poi la finalista Montemerano, il miglior attaccante, come detto Roberto Morelli e il miglior portier che è Axel Verdemare della squadra del Semproniano. Infine, capitan Oneto ha alzato al cielo la coppa della squadra vincitrice con un Semproniano che, ormai da diversi anni, è una delle squadre tradizionalmente più attrezzate e competitive nei tornei a cui partecipa.

FINALI “I TORNEO CALCIO A 5 SEMPRONIANO”

FINALE 1° – 2° POSTO

SEMPRONIANO – MONTEMERANO 5 – 3

SEMPRONIANO: Verdemare, Bianchi, Oneto (2), Bojang (3), Pallanti, Krasinski, Furzi.

MONTEMERANO: Abelli, Negri, Bertinelli, Leoni, Fatarella, Norcini, Detti, Paliciuc, Ballerini (3), Primac, De Carolis. Dir. Pratesi.

ARBITRO: Fabio Capodimonte.

FINALE 3° – 4° POSTO

SATURNIA – LIVERPOLLI 7 – 2

SATURNIA: Sarti (1), Giacone (1), M. Bartolini (1), S. Bartolini (1), Morelli(3).

LIVERPOLLI: Corridori, Vergari, Polemi, Lorenzoni (2), Ceccarelli, Corsetti.

ARBITRO: Fabio Capodimonte.