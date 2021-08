Il podcast del 19 agosto – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 agosto 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 19 agosto 2021

In apertura la cronaca con il Rave Party di Valentano. In migliaia in queste ore e già da ieri sera stanno lasciando la zona del lago di Mezzano. Il rave è finito, ma adesso la preoccupazione è per i territori limitrofi della Maremma. Si tema un'invasione nei comuni di Pigliano, Sorano e Manciano. Già ci sono alcune segnalazioni che parlano di affollamenti in diverse zona. In particolare sono già stati segnalati alcuni problemi di affollamento alle Cascate del Mulino di Saturnia, comune di Manciano, a San Martino sul Fiora, nella zona del ponte su fiume Fiora, e San Quirico di Sorano, nella zona del cimitero e in una riserva privata.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 844 su 14.227 test di cui 9.406 tamponi molecolari e 4.821 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (12,5% sulle prime diagnosi).

Intanto ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono 33. In totale in Maremma ad oggi le persone positive sono 548, mentre quelle che sono in quarantena per contatto stretto sono 537. Purtroppo nella giornata di ieri si registra anche un'altra vittima del virus: un uomo di 68 anni ricoverato all'ospedale di Grosseto.

Al Misericordia calano i ricoveri, in totale sono 16: 12 nel reparto Covid e 4 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 124mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 151 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 4.581.000 dosi.

Maremma in diretta. Stasera puntata speciale per la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata alla nostra terra. L'appuntamento è per le 21 con il collegamento da Marina di Grosseto per seguire l'evento dedicato alla memoria di Giancarlo Bini, uno dei riferimenti per l'enogastronomia in Maremma.