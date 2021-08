Il Fiora sostituirà le tubature alla condotta per Saline del Breschi

ORBETELLO – Orbetello, una nuova condotta per Saline del Breschi. Dal puntuale monitoraggio dell’infrastruttura effettuato da AdF è emerso il ripetersi di alcune problematiche che hanno richiesto diversi interventi di ripristino.

L’azienda ha quindi deciso di effettuare la bonifica della condotta in tale località: saranno sostituiti 30 metri di tubazione con altrettanti in pead, un materiale più robusto, durevole e resistente.

AdF si è subito attivata per reperire le autorizzazioni necessarie a eseguire l’intervento di bonifica ed è pronta a effettuare i lavori non appena ottenute tali autorizzazioni. Nell’attesa, l’azienda ha effettuato un ripristino provvisorio, così da garantire la continuità del servizio in un momento di altissima affluenza turistica.