Diego Giuntoli e Marco Silvestri vincono la terza prova del Poker d’agosto

VETULONIA – Diego Giuntoli e Marco Silvestri, primi al traguardo del Trofeo “Paesetto”, terza prova delle quattro in programma del “Poker d’agosto” gara di ciclismo amatoriale andata in scena mercoledì scorso al Bozzone di Vetulonia . La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike e Avis Provinciale, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, sotto l’egida della Uisp, supportata dalla Banca Tema, e dalla Cantina Vini di Maremma.

Una data da ricordare in tutti i sensi per gli organizzatori del Marathon Bike che raggiungono la considerevole quota di 300 gare organizzate in diciassette anni di attività. Ma ci sono altri dati significativi in questa calda e ventosa gara di metà agosto: record di preiscrizioni (160) record di corridori partiti (142) e per finire un controllo antidoping a sorpresa su quattro corridori arrivati. Mai in tutti questi anni, un controllo degli organi federali era toccato alla squadra grossetana che divide l’attività tra ciclismo e podismo. Entrando in breve sulle due gare, nella prima partenza, l’epilogo una ventina di chilometri dall’arrivo, quando andavano via in cinque, con il castiglionese Adriano Nocciolini davvero in giornata di grazia, determinante in suo apporto per arrivare al traguardo con solo una manciata di secondi di vantaggio sul gruppo, regolato in volata da Federico Colonna.

Oltre a Nocciolini, nel quintetto c’erano, il vincitore Diego Giuntoli, Gianluca Bruni, Salvatore Talia e il laziale Roberto Tamiri. Volata senza storia con l’esperto Giuntoli che si imponeva su Bruni. Al terzo posto Salvatore Talia, al quarto Adriano Nocciolini. Quinto Roberto Tamiri. Volatona generale invece nella seconda partenza, con il veneto Marco Silvestri che batteva Stefano Ferruzzi e Roberto Maggioli, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Questi i vincitori di categoria: Elite sport, Bruni Gianluca, M1 Roberto Tamiri, M2 Diego Giuntoli, M3 Salvatore Talia, M4 Nocciolini Adriano, M5 Marco Silvestri, M6 Dario Ballati, M7 Alberi Fabio, M8 Luciano Massei.

Tra le donne prima Federica Baldassatici, seconda Veronica Fico e terza Ilaria Lombardo. Mercoledì prossimo il trofeo “Roselle” ultima prova del “Poker”, che vede al comando nella classifica generale a punti della prima fascia Diego Giuntoli con 26 punti, e Fabio Alberi nella seconda con 27 punti.