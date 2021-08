Dalla medaglia di Tokyo a Follonica: la città saluta le Farfalle della Nazionale con una sfilata

FOLLONICA – Per salutare ufficialmente le Farfalle della Nazionale italiana di ritmica di ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo, dove le atlete hanno ottenuto la medaglia di bronzo, l’associazione Follos 1838 ha proposto all’amministrazione comunale di organizzare una sfilata per lunedì 23 agosto.

La proposta sarà approvata ufficialmente domani in occasione della giunta. L’amministrazione è lieta di rispondere positivamente alla proposta che offre, da un lato, la possibilità di rendere un doveroso omaggio alle atlete che da anni hanno scelto Follonica come sede della propria preparazione atletica e agonistica e, dall’altro, rappresenta un’occasione per mostrare ai turisti un breve assaggio della realtà del corteo storico del Follos.

L’evento, organizzato con il supporto della polizia municipale, sarà realizzato in modo da evitare situazioni di affollamento e di pericolo di contagio, nel rispetto delle precauzioni e delle norme generale di prevenzione in vigore.

L’appuntamento è per lunedì 23 agosto alle 18 di fronte al museo Magma. Le carrozze seguiranno il percorso della sfilata storica, uscendo dal parcheggio del teatro verso la chiesa di San Leopoldo. In piazza a mare le carrozze faranno scendere il granduca e le Farfalle che a piedi attraverseranno via Roma per raggiungere il terrazzo che si affaccia su piazza Sivieri.