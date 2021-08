Completati i lavori di consolidamento del cimitero di Sasso d’Ombrone

SASSO D’OMBRONE – Con il completamento dei lavori di consolidamento del cimitero di Sasso d’Ombrone, grazie al contributo regionale di 375.000 euro, si è conclusa un’opera pubblica di fondamentale importanza. I lavori hanno consolidato il versante a valle, che era stato interessato da un importante scivolamento dei terreni fondali su cui insistono i fabbricati del cimitero. Sono stati posati in opera tiranti d’acciaio di ancoraggio al suolo e sono state realizzate strutture di consolidamento di sottofondazione dell’intero versante in frana. Altro importante intervento ha riguardato la regimazione delle acque meteoriche, con eliminazione del pericolo di dilavamento che in precedenza riguardava il sito.

È stata inoltre ripulita l’area circostante e realizzata una terrazza panoramica dietro al cimitero, nonché tutta la pavimentazione in porfido perimetrale e centrale al cimitero per renderlo decoroso e accessibile da tutti. Nei mesi in cui il clima sarà più favorevole verrà infine ultimata la piantumazione delle siepi negli spazi previsti.

“Ringrazio il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Arch. Scelzo, la ditta che ha eseguito i lavori e la Regione Toscana per il finanziamento” – ha dichiarato il Sindaco Romina Sani “Massima è l’attenzione dell’Amministrazione comunale alla sicurezza e alla cura del territorio e di conseguenza prossimamente partiranno a Cinigiano i lavori finanziati di consolidamento della scarpata di via Don Monaci a Cinigiano, in attesa del finanziamento per il consolidamento del cimitero.”