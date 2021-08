Terza gara e successi aretini per il Beach Bocce Tour a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Giro di boa per il Beach Bocce Tour 2021 in Toscana: il 17 agosto al Bagno Nettuno di Marina di Grosseto è andata in scena la terza gara. Sui campi allestiti sulle spiagge dello stabilimento diretto da Alessandro e Riccardo Beri hanno trionfato due villeggianti: il giovane Gabriele Palazzi di Lucignano e Pasquale Barneschi di Castiglion Fiorentino. I due aretini, frequentatori del Bagno, hanno sconfitto in finale un’altra coppia di amici vicini di ombrellone: Carlo Pecci di Granarolo dell’Emilia e Roberto Tuveri di Scandicci. In questa tappa, la più partecipata finora, non c’è stato spazio per i boccisti più esperti, eliminati nelle fasi precedenti dai bagnanti che si approcciano a questo sport attraverso la specialità Beach.

La gara, che ha visto in campo giovani e meno giovani, ha radunato un buon numero di appassionati attorno ai quattro campi allestiti dallo staff del Circolo Bocciofilo Grossetano, la società che assieme a Federazione Italiana Bocce Toscana organizza il Beach Bocce Tour a Grosseto. Palazzi e Barneschi, premiati dalla delegata FIB Grosseto Rachele Maggio e dal Presidente del C.B. Grossetano Pasquale De Filippo, hanno ottenuto il pass di qualificazione alle finali nazionali, che si giocheranno proprio a Marina di Grosseto l’11-12 settembre: in campo ci saranno 24 coppie provenienti da tutta Italia. Beach Bocce Tour prosegue: il 20 si giocherà al Bagno Medusa di Principina, il 24 si torna a Marina di Grosseto al Bagno Bertini, il 27 ultima prova toscana al Bagno Aeronautica Miliare.