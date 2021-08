GROSSETO – Non cambia la situazione climatica anche nella giornata di oggi, mercoledì 18 agosto, in provincia di Grosseto.

Nel capoluogo temperature stabili, in linea con quelle della giornata di ieri: minime previste attorno ai 22 gradi, massime vicine ai 34 gradi.

Previsto cielo sereno per tutta la giornata, con vento leggero, in aumento dal tardo pomeriggio. In calo l’umidità, con picchi attorno al 70%.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui