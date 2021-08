I gatti di via Cimarosa hanno trovato una nuova casa: «Epilogo positivo dopo le polemiche»

FOLLONICA – Ha avuto un epilogo positivo la vicenda dei gatti che fino a poco tempo fa si trovavano in via Cimarosa.

Per mesi la questione è stata al centro di polemiche e prese di posizione contrapposte ma oggi la soluzione è stata trovata: i gatti sono stati spostati in un luogo all’interno del Comune, in campagna, dove sono protetti e hanno ombra, cucce e spazi all’aperto a disposizione. A gestire i gatti sono sempre le due volontarie che si sono prese cura di loro in passato e che oggi continuano a farlo in maniera ancora più consistente.

Per la presenza della chiesa Nostra Signora di Lourdes e della scuola elementare, in via Cimarosa i gatti avevano creato diversi malumori e il Comune, per il benessere dei felini e per venire incontro alle tante richieste pervenute dai cittadini, ha optato per il trasferimento.

«Ringrazio le due volontarie per il lavoro encomiabile che hanno fatto e che continuano a fare – dichiara l’assessore Francesco Ciompi, con delegata alla tutela degli animali – Siamo finalmente arrivati alla conclusione di una vicenda sgradevole, che aveva portato Follonica anche sulle cronache nazionali. La storia ha finalmente avuto un epilogo positivo per tutti: per i gatti, che adesso hanno trovato uno spazio accogliente dove vivere sereni, e per i residenti».