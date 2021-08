Dilettando: ecco chi ha vinto a Massa Marittima. Verso la semifinale

MASSA MARITTIMA – La seconda puntata della popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, ha visto primeggiare Morena Forino, che si è esibita in un latin show ispirato al film “Pretty Woman”.

La serata organizzata dalla locale sezione Avis, nella cornice del cassero senese, ha avuto la collaborazione della Società dei Terzieri e il patrocinio della amministrazione comunale di Massa Marittima.

Al secondo posto si è piazzata la cantante Giada Cappoli con un brano inedito, “Meet me in Montauk”, ispirato alla pellicola “Se mi lasci ti cancello”, di cui è stata l’autrice dei testi.

Al terzo posto la band rock dei “Dinamite 36”, al secolo Francesco Bezzini, Nicola Giomi, Niccolò Governi, Raffaele Faralla e Tommaso Ninci, anch’essi con il loro brano “La ragazza del campo”. Terzo posto che hanno condiviso con il poeta, di casa, Fabrizio Pistolesi.

Scontato il premio Simpatia per Rosy Porcu, un mito vivente e ormai tante volte approdata alla semifinale. Per Morena e Giada si sono dunque schiuse le porte della finalissima del 4 settembre in piazza Dante a Grosseto, mentre per la band dei “Dynamite 36”, per Fabrizio Pistolesi e per Rosy Porcu quelle della semifinale ad Albinia il prossimo 30 d’agosto.

Ovviamente, per i non premiati esiste la possibilità di essere ripescati grazie al “Contest de Il Giunco”. Queste le esibizioni non premiate che è possibile votare: Giulia Bianchi – cantante, Claudia Coli – cantante, Emanuele e Sofia – ballerini e Marco Agostinelli cantante.

Nel corso della puntata, condotta da Carlo Sestini insieme ad Ilenia Garofalo e Paco Perillo, il presidente dell’Avis di Massa Marittima, Roberto Roberto Cecchini, ha premiato il più giovane donatore Avis iscritto.

Ricordiamo che la puntata massetana sarà trasmessa da Toscana Tv, giovedì 19 agosto alle 21,15, mentre su Siena Tv è programmata per sabato 21 alle ore 21,10 e per domenica 22 alle ore 14,30.