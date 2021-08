PITIGLIANO – Le immagini raccontano un vero e proprio villaggio che ruota intorno al rave party abusivo al Lago di Mezzano, nel comune di Valentano (Viterbo), al confine con la provincia di Grosseto.

Le foto, diffuse dagli stessi partecipanti del rave sui canali social, raccontano la “vita” all’interno dell’evento che in questi giorni fa esasperare forze dell’ordine, sindaci, cittadini e turisti.

I giovani sui social parlano di un “movimento”, ma i morti, i ricoverati negli ospedali in coma etilico e i disordini quotidiano nei paesi vicini al rave, non lasciano molto spazio di comprensione per quello che sta accadendo nelle campagne tra il Lazio e la Toscana.