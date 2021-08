Dal Cup le danno appuntamento con l’ortopedico ma il medico è in ferie

GROSSETO – Aveva preso appuntamento per oggi con il medico ortopedico in via Don Minzoni, a Grosseto, ma questa mattina ha scoperto che il medico è in ferie. «Mi ha chiamato un infermiere – precisa Lucilla Maontauti, che ha scritto alla nostra redazione – e mi ha avvisato che da loro stanno arrivando pazienti per l’ortopedico che però è in ferie e che quindi la visita è ovviamente annullata».

La nostra lettrice racconta di aver preso appuntamento con urgenza, nei giorni scorsi, tramite il Cup, per valutare le risultanze di una risonanza magnetica fatta il 13 agosto.

«L’infermiere ci ha chiamato “per sua coscienza non perché dovesse farlo” sennò alle 11 ci saremmo trovati tutti a Grosseto ad aspettare un dottore non presente in ospedale» precisa e poi prosegue: «Ho chiamato il cup e sono venuta a sapere che, senza essere stata avvisata, il mio appuntamento era stato spostato al 23 di agosto; che io abbia impegni di lavoro improrogabili non è considerato. Magicamente, pagando 130 euro di intramoenia, però, l’appuntamento per oggi alle 15 è infine saltato fuori. Visto che l’errore è stato dell’Asl sarebbe stato più corretto che ci avessero ricollocato direttamente loro negli appuntamenti liberi della giornata. Ma magari la faccio troppo semplice io».