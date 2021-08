Casamenti: «Altri 2,5 milioni di investimenti». Minucci: «500mila euro per risanamento ambientale»

ORBETELLO – “Stamani in Consiglio Comunale abbiamo finanziato ulteriori 2 milioni e mezzo di investimenti che faremo partire nelle prossime settimane”, annuncia il sindaco Andrea Casamenti, candidato alle prossime elezioni amministrative.

“Si tratta soprattutto di rifacimenti strade in Polverosa, Albinia Fonteblanda, Neghelli, Talamone, Orbetello Scalo – prosegue -. Saliamo a 25 milioni in opere pubbliche finanziate in 5 anni di legislatura”.

“L’opposizione era chiaramente in difficoltà – va avanti il sindaco – perché ormai non sa più che pesci prendere vista la grande operatività della nostra Amministrazione Comunale che ogni giorno risolve questioni annose a cuore dei cittadini”.

“Approvate subito dopo il Consiglio comunale anche le delibere di giunta relative al contributo economico a 20 associazioni sportive del nostro territorio. Questi numerosi interventi sono possibili grazie ad un bilancio solido e in salute nonostante le chiacchiere al vento dell’opposizione”, conclude.

“Con il Consiglio Comunale appena trascorso, sono state messe a disposizione dall’amministrazione comunale 500mila euro per recupero e risanamento ambientale”, spiega il consigliere Luca Minucci, con delega all’Ambiente e rifiuti.

“Grazie all’importante lavoro messo in opera dagli uffici, sono state individuate una serie di interventi di bonifica e risanamento – prosegue -.

Si va dalla totale eliminazione e bonifica di siti oggetto di discariche, allo smaltimento di rifiuti pericolosi rinvenuti sul nostro territorio come eternit ad esempio. Inoltre ci teniamo a sottolineare un dato importante, il nostro Comune ha raddoppiato la percentuale di raccolta differenziata passando dal 15 al 30 %, il che conferma la bontà del percorso intrapreso.

Questo certifica come nella prossima legislatura, attraverso il completamento del progetto di riorganizzazione dei servizi, con la copertura degli abitati di Orbetello, Neghelli e scalo si arriverà alla raggiungimento del 65% di raccolta differenziata”.

“Completeremo inoltre grazie all’approvazione del piano strutturale il nostro percorso, andando a creare il centro di raccolta. Dotando così di tutti i servizi i cittadini, portando finalmente il nostro Comune all’avanguardia per servizi e percentuali di raccolta differenziata”, conclude Minucci.