Un attaccante spagnolo e amichevoli in Maremma per il Follonica Hockey

FOLLONICA – Acquisto importante per il Follonica Hockey 1952, che ha raggiunto l’accordo con il giocatore spagnolo Didac Llobet assicurandosi le prestazioni sportive per la stagione 2021/2022 . Attaccante classe 1998 Llobet proviene dal Rivas Las Lagunas, dove nell’ultima stagione nella serie A2 spagnola ha realizzato 36 reti. Vanta anche esperienze nel campionato francese, dove ha giocato per due anni e nelle giovanili del Barcellona. Giocatore dotato di buona tecnica, può fare bene e dare un contributo importante alla causa biancoazzurra.

La squadra agli ordini del tecnico Sergio Silva si ritroverà il primo di settembre per iniziare la prima fase della preparazione. Sono previste anche una serie di amichevoli: l’11 settembre alla pista Armeni contro il Grosseto, il 18 triangolare a Vercelli, il 22 ancora contro il Grosseto sulla pista di via Mercurio e infine il 25 sempre di settembre contro il Castiglione della Pescaia alla pista Armeni.