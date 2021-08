FOLLONICA – 93 chili di rifiuti: a tanto ammonta il contenuto di Marino, il pesce mangiaplastica posizionato a inizio luglio sulla spiaggia di Follonica. I rifiuti raccolti verranno adesso riciclati.

La struttura, realizzata dal maestri del Carnevale Follonichese con la collaborazione del Consorzio Balneari Follonica, è stata svuotata questa mattina perché già pienissima e il risultato della raccolta è stato sorprendente: oltre a dividere la plastica in 24 sacchi, per un totale di 73 chili, i volontari che stamani si sono dedicati allo svuotamento di Marino hanno raccolto anche quattro sacchi di indifferenziato, per un totale di otto chili di rifiuti, e due sacchi di bottiglie, che equivalgono a 10 chili di vetro.