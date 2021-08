L’almanacco del Giunco: il 17 agosto il primo cd e l’attentato di Barcellona

GROSSETO – Martedì 17 agosto, santa Chiara di Montefalco vergine, il sole sorge alle 6.23 e tramonta alle 20.13. Accadeva oggi:

986 – Viene combattuta fra bizantini e bulgari la battaglia delle Porte di Traiano.

1126 – Catania: Le spoglie di sant’Agata vengono ricondotte in patria da Costantinopoli dove erano state portate 86 anni prima.

1420 – Guglielmo III di Narbona vende alla corona d’Aragona i suoi diritti dinastici sulla Sardegna.

1424 – Nella Battaglia di Verneuil-sue-Avre, Guglielmo III di Narbona muore, assieme a diversi altri comandanti francesi.

1560 – La Chiesa cattolica romana viene rovesciata e il protestantesimo si afferma come religione nazionale in Scozia.

1668 – Un terremoto di magnitudo 8,0 della scala Richter provoca 8mila morti in Anatolia (Impero ottomano).

1717 – Belgrado: Le truppe austriache guidate da Eugenio di Savoia sconfiggono le truppe turche durante la Guerra austro-turca.

1807 – La Clermont, prima nave a vapore americana di Robert Fulton, salpa da New York per Albany sul fiume Hudson, inaugurando il primo servizio commerciale di navi a vapore del mondo.

1840 – Inaugurazione della ferrovia Milano-Monza.

1862 – Guerre indiane: nel Minnesota inizia la sollevazione dei Sioux Lakota, quando questi disperatamente attaccano gli insediamenti dei bianchi sul fiume Minnesota. Verranno sopraffatti dall’Esercito statunitense sei settimane dopo.

1863 – Guerra di secessione americana: a Charleston, le batterie di artiglieria dell’Unione bombardano Fort Sumter, tenuta dai Confederati. Il bombardamento non cesserà fino al 31 dicembre dello stesso anno.

1877 – In Arizona il fabbro F.P. Cahill viene ferito mortalmente da Billy the Kid. Cahill morirà il giorno dopo, divenendo la prima persona uccisa da Billy the Kid.

1914 – Prima guerra mondiale: L’esercito tedesco del generale Hermann von François sconfigge le forze russe comandate da Paul von Rennenkampf, nella battaglia di Stallupönen.

1915 – L’ebreo-americano Leo Frank viene linciato per il presunto omicidio di una ragazzina tredicenne di Atlanta.

1916 – La Romania sigla il trattato di alleanza con le potenze dell’Intesa.

1918 – Viene fondata la Società Thule.

1942 – Viene varata in Italia la Legge urbana nazionale, la n°1150 del 1942. Nasce il moderno Piano regolatore generale.

1943 – Seconda guerra mondiale: la settima Armata statunitense del generale George S. Patton arriva a Messina, seguita diverse ore dopo dall’ottava Armata britannica del maresciallo di campo Bernard L. Montgomery, completando la conquista alleata della Sicilia.

1945 – L’Indonesia si proclama indipendente dai Paesi Bassi.

1960 – Il Gabon ottiene l’indipendenza dalla Francia ma rimane all’interno della comunità delle ex-colonie francesi.

1962 – Le guardie di confine della Germania Est uccidono il diciottenne Peter Fechter mentre tenta di attraversare il Muro di Berlino per portarsi a Berlino Ovest.

1969 – Chiude, dopo tre giorni, il Festival di Woodstock.

1970 – Programma Venera: viene lanciata la Venera 7. Diventerà la prima sonda spaziale a trasmettere dati da un altro pianeta.

1977 – La nave sovietica “Arktica” è la prima nave che raggiunge il Polo Nord navigando in superficie.

1978 – Il Double Eagle II diventa il primo pallone aerostatico ad attraversare l’Oceano Atlantico atterrando a Miserey, nei pressi di Parigi, 137 ore dopo aver lasciato Presque Isle.

1982 – Il primo compact disc per l’utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania; il Cd in questione fu l’album musicale The Visitors del gruppo svedese Abba.

1988 – Il presidente pakistano Muhammad Zia-ul-Haq e l’ambasciatore statunitense Arnold Raphel muoiono in un incidente aereo.

1992 – Si dimette dalla carica di segretario del Partito socialdemocratico di Germania (Spd) Walter Momper, ex-sindaco di Berlino.

1998 – Scandalo Lewinsky: il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata, di aver avuto “relazioni fisiche improprie” con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di aver “fuorviato il popolo” circa la sua relazione.

1999 – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter scuote la Turchia nord-occidentale, uccidendo più di 17mila persone e ferendone 44mila.

2009 – In Chakassia, in Russia, si verifica un grave incidente nella centrale idroelettrica Sayano–Shushenskaya che uccide 75 persone.

2017 – Attentato di Barcellona del 2017.