Gabbrielli: «Il Parco dell’Ombrone è il polmone verde di Grosseto, va valorizzato»

GROSSETO – “Il Parco dell’Ombrone è l’autentico polmone verde di Grosseto”, a dirlo è Amedeo Gabbrielli, candidato con Forza Italia a sostegno di Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il parco deve essere conservato. Può essere il fulcro per soddisfare le esigenze motorie e la sensibilità ambientaliste della popolazione. In particolare potenziando l’argine destro del fiume.

Potrebbe essere facilmente collegato ad Istia d’ Ombrone con un ponte sul Salica, all’altezza della Steccaia. Un unico tracciato ciclabile e pedonabile. Dal ponte all’altezza di Spadino a quello sulla Scansanese. Una decina di chilometri da fare a piedi o in bicicletta. Passeggiando, fermandosi, di corsa. Sempre ventilato. Praticabile in ogni stagione.

Con il tempo potrebbe essere collegabile con la ciclabile per Marina d’Alberese. Si potrebbero creare, tra San Martino ed il Berrettino, di strutture leggere per l’approdo ed il varo di canoe, kayak, sup, softrafting.

Questo è il volano, a basso costo ed a basso impatto ambientale, per lo sviluppo delle associazioni territoriali che già operano nel settore.

Il parco dell’ Ombrone ampliato è il palcoscenico ideale per un turismo sostenibile. D’interesse storico, naturalistico e culturale. Per la ricerca e lo studio delle biodiversità. Molte attività senza grossi investimenti pubblici con consistenti ricadute economiche.

Solo nel Parco dell’Ombrone si può conciliare, senza svantaggio per alcuno, attività ludica e sportiva, imprenditoriale ed ambientalista”.