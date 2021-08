Dejavù Costa d’Argento alla Marcialonga, Municchi e Di Benedetto inarrestabili

SOVANA – Alla Marcialonga Sovana-Sorano, quarta tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma, si ripete il copione di Castel Del Piano, con l’Atletica Costa d’Argento che vince entrambe le gare. Al femminile si ripete la doppietta della squadra dell’Argentario con Marcella Municchi e Marika Di Benedetto che precedono Antonella Bellitto (Atletica Montefiascone), sesta volta sul podio di Sorano.

Per la Municchi è il terzo successo alla Marcialonga, sempre più vicina al record di successi di Paola Bevilacqua. Record che viene agganciato al maschile da Boscarini che eguaglia le quattro vittorie di Alessandro Di Priamo. Anche tra gli uomini l’Atletica Costa d’Argento domina la gara: Francesco Iacomelli è secondo vincendo il duello con Fabio Ansaldo (La Chianina Running Siena). Ancora Costa d’Argento ai piedi del podio con Claudio Nottolini quarto. Quasi i 100 i partenti per la gara (51esima edizione) più antica della provincia, organizzata dai Custodi delle Vie Cave guidati da Enrico Papini, ex atleta di alto livello del podismo maremmano, capace di correre una maratona in 2 ore e 25 minuti. Il Corri nella Maremma torna sul Monte Amiata il 28 agosto con la quinta tappa che si correrà ad Arcidosso sul prestigioso percorso della Marcia del Capercio.